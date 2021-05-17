СК проверяет информацию о мужчине, попавшем в рабство в Калмыкии

ЭЛИСТА, 17 мая. /ТАСС/ Следователи Калмыкии начали проверку по размещенной в интернете информации о попавшем в рабство в республике жителе Ставропольского края, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

В соцсетях Калмыкии и Астраханской области ранее появилась информация о том, что житель Ставрополя, который по приглашению приехал работать на калмыцкую ферму пастухом в поселок Молодежный Якшульского района, фактически попал в рабство у нанимателя. Хозяин фермы отобрал у него паспорт и телефон, не платил и постоянно избивал. В публикациях в соцсетях значится, что особенно сильно мужчину избили при попытке побега.

"По размещенной в интернете информации Следственным управлением СК РФ по Калмыкии проводится проверка о предположительно неправомерных действиях со стороны неустановленных лиц в отношении жителя Ставрополя, здоровью которого был причинен тяжкий вред и оставленного в опасности", - говорится в сообщении.