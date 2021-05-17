Основной сбор попавших в реку в Коми нефтепродуктов завершен

СЫКТЫВКАР, 17 мая. /ТАСС/. Специалисты завершили основной сбор нефтесодержащей жидкости, попавшей в результате аварии в реку Колву в Республике Коми, сообщил глава Коми Владимир Уйба.

"Весь основной сбор мы отработали. Всех отходов, а это не нефть, а лед, грязь вместе с нефтесодержащей жидкостью, срезанные кустарники, всего таких отходов собрано более 120 тонн. Даже если говорим, что утечка была в реку в районе 9 тонн, то, собрав отходов 120 тонн, считаем, что основные объемы мы уже собрали. Думаю, что в течение недели на Колве мы мероприятия должны будем завершить, в основном это уже отмывка береговой линии, кустарников. На реке мероприятия закончены", - сказал Уйба в прямом эфире телеканала "Россия-24".

Как пояснил глава региона, представленные руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой фотографии с места в виде нефтяных луж - это обвалованное место на суше, где собрано и уже вывезено на утилизацию порядка 40 тонн пропитавшейся нефтью почвы.

Ранее Уйба вновь вылетал на место аварии, побывал в селе Мутный Материк Усинского района, где на лодке вместе с местными жителями проплыл около километра вдоль береговой линии реки Печоры, замечены "единичные вкрапления нефти размером со спичечную головку". Однако во вторник будут развернуты боны, чтобы собрать и эти единичные вкрапления. С вертолета загрязнения не видны, ни нефтяные пятна, ни радужная пленка, подчеркнул Уйба. "Никакой угрозы мы не увидели. Объективно мы каждый день берем заборы воды, не было за все время ни одного превышения ПДК. Единственный раз было, когда проба была взята непосредственно в месте, где работала техника, где был сделан искусственный затон для сбора. Никакой рыбы, которая там якобы пострадала. Это была фейковая информация [в соцсетях]", - сказал Уйба.

Признаки нефтеразлива зафиксировали в Коми 11 мая, увидев нефтяную пленку на реке Колве. По реке в это время шел ледоход, общие методы сбора в виде бонов не работали, боны сносило льдом. Поэтому выставляли баржи, создавали искусственные затоны, куда загоняли загрязненные льдины, собирали их и потом вывозили для переправки и утилизации нефтесодержащей жидкости. На сегодня привлечены группировка в составе 209 человек, 22 катера, две лодки и семь барж. Кроме этого, установлено 2 500 км боновых заграждений ниже по реке, а также на Усе и Печоре в качестве профилактических мероприятий, подытожил Уйба.

Причиной стала разгерметизация трубопровода Ошского месторождения на расстоянии порядка 300 метров от береговой линии реки Колвы, в Ненецком автономном округе. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 246 УК ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ"). По данным главы Росприроднадзора, площадь загрязненных земель из-за аварии - порядка 1,3 га, на грунт "пролились" около 100 тонн, из них девять тонн попали в реку.