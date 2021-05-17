Суд над обвиняемой в убийстве Данте Райта экс-сотрудницей полиции начнется 6 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Суд в штате Миннесота в понедельник назначил на 6 декабря начало разбирательства по существу дела экс-сотрудницы полиции города Бруклин-Сентер Ким Поттер, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности темнокожего Данте Райта. Об этом сообщил местный портал StarTribune.

11 апреля в пригороде Миннеаполиса Бруклин-Сентер полицейские остановили автомобиль 20-летнего Райта из-за нарушения правил дорожного движения. Во время задержания тот попытался сесть обратно в машину и скрыться, после чего Поттер выстрелила в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте. В полиции заявили, что смерть Райта стала следствием ошибки Поттер. Она якобы хотела применить электрошоковое устройство, однако произвела выстрел из пистолета. Гибель Райта привела к массовым беспорядкам и столкновениям между протестующими и полицией.

Поттер были предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности второй степени. Согласно законам Миннесоты, это менее тяжкое преступление, чем убийство. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до $25 тыс. Для лиц, которые ранее не были уличены в совершении преступлений, указанный срок обычно сокращают до четырех лет.

Инцидент с Данте Райтем произошел во время суда в Миннеаполисе над другим бывшим полицейским Дереком Шовином, обвинявшимся в убийстве Джорджа Флойда. Признание Шовина виновным по всем пунктам обвинения 20 апреля разрядило обстановку и способствовало прекращению беспорядков.