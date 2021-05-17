В Нижнем Новгороде идут поиски 6-летнего мальчика

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая. /ТАСС/. Следователи в Нижнем Новгороде возбудили дело после пропажи 6-летнего мальчика, сообщает в понедельник пресс-служба СК РФ.

"Следственными органами СК России по Нижегородской области с целью выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения 6-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 17 мая ребенок вышел из квартиры и не вернулся. Его местонахождение не установлено. Родственники пропавшего ребенка обратились за помощью к правоохранительным органам.

"С целью скорейшего установления места нахождения мальчика организованы полномасштабные мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета, в том числе наиболее опытные следователи-криминалисты, МВД, МЧС по региону, волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт", "Рысь". Кроме того, допрашиваются родственники мальчика, соседи, устанавливаются все обстоятельства, при которых пропал ребенок", - добавили в СК.