Пострадавших при крушении вертолета на Белом море доставят в Архангельск

АРХАНГЕЛЬСК, 17 мая. /ТАСС/. Двух человек, пострадавших при крушении вертолета "Робинсон" на Белом море в понедельник вечером, доставят в больницы Архангельска, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Архангельской области.

"Двух пострадавших в результате крушения вертолета в Архангельской области доставят в больницы областной столицы, их везут на катере, в морском порту их уже ожидают бригады реанимации", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, которые приводит Северо-Западная транспортная прокуратура, 17 мая в 15:15 мск вертолет "Робинсон - 44" вылетел из аэропорта Васьково. Как сообщил заместитель председателя областного правительства Дмитрий Рожин, вертолет проходил заправку в аэропорту. В 15:42 мск воздушное судно совершило посадку в северной части острова Мудьюгский Архангельской области. В 21:25 мск поступило сообщение о падении вертолета в районе 1,5 км от берега острова Мудьюг. В результате крушения один человек погиб, двое травмированы, один пропал без вести. Воздушное судно принадлежит компании "Малышева Ком/S", сообщили в прокуратуре. Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что вертолет был обнаружен на плаву в акватории Белого моря в районе острова Мудьюг. О падении сообщили рыбаки, которые стали очевидцами крушения. Предварительно, на борту находились пилот и три охотника.

К ликвидации последствий и поиску пропавшего привлечены 24 человека, задействовано шесть единиц техники. На место выехал и. о. Архангельского транспортного прокурора Даниил Смирнов. По факту происшествия возбуждено дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека").