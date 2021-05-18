СМИ: в Эквадоре девять человек погибли в ДТП с участием автобуса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 мая. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли и еще 27 пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Эквадоре. Об этом сообщает в понедельник газета El Comercio.

По информации издания, инцидент произошел около 09:10 по местному времени (17:10 мск) в провинции Каньяр в центральной части страны. Автобус следовал из третьего по величине в стране города Куэнка, расположенного в Андах, в Гуаякиль на побережье.

Движение по трассе перекрыто. Причины аварии выясняются.