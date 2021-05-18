Административное здание загорелось в Самаре

ТАСС, 18 мая. Пожарные тушат возгорание площадью 200 кв. м в двухэтажном административном здании в Ленинском районе Самары. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о пожаре в административном здании по адресу: г. о. Самара, Ленинский район, ул. Чернореченская, 6. <…> Установлено, что горит кровля двухэтажного административного здания на площади 200 кв. м, - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 42 человека и 10 единиц техники. Согласно данным из открытых источников, в здании расположены представительства торговых фирм, туристические компании, агентства недвижимости.