Хакеры атаковали компьютерные системы управления здравоохранения в Новой Зеландии

СИДНЕЙ, 18 мая. /ТАСС/. Неизвестные хакеры вывели из строя информационные системы департамента здравоохранения одного из крупнейших регионов Новой Зеландии - округа Уаикато, расположенного в центральной части Северного острова. Об этом ведомство сообщило во вторник на своей странице в Facebook.

"Все информационные службы департамента здравоохранения Уаикато отключены. Для скорейшего разрешения ситуации была создана координационная группа управления инцидентами, которая в настоящее время выясняет причину отключения. Хотя инцидент затронул все больницы, наши сотрудники продолжают оказывать помощь всем пациентам стационарных отделений", - отмечается в заявлении департамента.

В Министерстве здравоохранения Новой Зеландии заявили, что кибератака стала причиной внезапного отключения не только всех внутренних компьютерных систем, но и стационарных телефонов, однако служебная электронная почта продолжает работать в штатном режиме. По данным радиостанции Radio New Zealand, к расследованию кибератаки уже подключены специалисты государственного агентства по кибербезопасности и сотрудники спецслужб.

Согласно последним данным, экстренные медицинские службы в округе работают в обычном режиме, однако во всех больницах и клиниках были отменены плановые операции, приемы врачей и амбулаторные процедуры.