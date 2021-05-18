В Приамурье 130 приусадебных участков остаются подтопленными дождевыми паводками

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая. /ТАСС/. Сто тридцать приусадебных участков остаются подтопленными в селе Овсянка на севере Амурской области, сообщает во вторник пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"В Амурской области продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка, образовавшегося на территории Ромненского муниципального округа, Мазановского, Тамбовского, Ивановского, Серышевского, Зейского районов после выпадения обильных осадков. В селе Овсянка Зейского района остаются подтопленными дождевым паводком 130 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории нескольких районов области размыты участки дорог, из-за чего к некоторым населенным пунктам можно добраться на технике высокой проходимости, село Кузьмичи в Ромненском муниципальном округе осталось без транспортного сообщения. В селе проживают около 40 человек.

"Во всех пострадавших от дождевого паводка населенных пунктах области принимаются меры по ликвидации последствий прохождения циклона, работают комиссии по оценке ущерба, там, где это уже возможно, проводятся ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна", - отметили в ведомстве.

Режим повышенной готовности введен в Амурской области 16 мая из-за подъема уровня воды в реках в результате прохождения циклона. Уровень подъема воды отмечен в руслах рек Селемджа, Правый Уркан, Зея, Томь, Нора.

Амурская область ежегодно страдает от наводнений из-за подъема уровней рек по причине большого количества выпавших осадков, а также из-за переувлажнения почвы. В 2020 году было подтоплено 55 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях, в воде оказались около 330 частных и многоквартирных домов, 1,3 тыс. приусадебных участков.