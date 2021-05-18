В Хабаровском крае мужчина погиб после нападения раненого медведя

ХАБАРОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Молодой человек погиб после нападения раненого медведя в Хабаровском крае. Охотники и инспекторы ищут животное, сообщается на странице Министерства природных ресурсов региона в Instagram.

"В районе пасеки в 5 км южнее села Кукелево Вяземского муниципального района раненый медведь при попытке его добора напал на местного жителя. Молодой человек 1993 года рождения в результате инцидента погиб", - говорится в сообщении.

На поиски медведя направлены инспекторы "Службы по охране животного мира и ООПТ" и охотники. Правоохранительные органы начали расследование.