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В Хабаровском крае мужчина погиб после нападения раненого медведя

Животное ищут охотники и инспекторы

ХАБАРОВСК, 18 мая. /ТАСС/. Молодой человек погиб после нападения раненого медведя в Хабаровском крае. Охотники и инспекторы ищут животное, сообщается на странице Министерства природных ресурсов региона в Instagram.

"В районе пасеки в 5 км южнее села Кукелево Вяземского муниципального района раненый медведь при попытке его добора напал на местного жителя. Молодой человек 1993 года рождения в результате инцидента погиб", - говорится в сообщении.

На поиски медведя направлены инспекторы "Службы по охране животного мира и ООПТ" и охотники. Правоохранительные органы начали расследование.

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