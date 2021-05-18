В Таиланде 15 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

БАНГКОК, 18 мая. /ТАСС/. В Таиланде по меньшей мере 15 человек получили различные травмы, когда рейсовый автобус перевернулся в провинции Накхонратчасима. Авария, причины которой устанавливаются, произошла во вторник.

Как сообщила газета Bangkok Post, автобус перевозил 35 пассажиров из провинции Нонгкхай в Районг. Согласно предварительной информации, транспортное средство на повороте врезалось в фонарный столб и перевернулось. Все пострадавшие в ДТП были отправлены в ближайшую больницу.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения за 2018 год, Таиланд занимал второе место в мире по уровню смертности на дорогах. Среди наиболее частых причин аварий - превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и пренебрежение правилами дорожного движения. По информации Таиландского центра данных о дорожно-транспортных происшествиях, с начала 2021 года в авариях погибли 5 906 человек и 380 522 пострадали.