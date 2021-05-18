В Подмосковье задержали двух человек за вымогательство 5 млн рублей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих злоумышленников, которые вымогали 5 млн рублей у предпринимателя, занимающегося производством медицинских масок. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, предлогом для вымогательства стал несуществующий долг. При этом злоумышленники угрожали бизнесмену применением насилия."В результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из кафе городского округа Люберцы при передаче части требуемой суммы в размере 500 тыс. рублей один из подозреваемых был задержан. Второго соучастника полицейские задержали в городском округе Красногорск, когда он следовал на автомобиле к себе домой", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). "В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила представитель ведомства.