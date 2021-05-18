В отношении директора Невской мануфактуры возбудили новое уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований по сохранению объектов культурного наследия в отношении Максима Макеева - генерального директора "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге, которая сгорела в апреле, сообщили в СК РФ.

Дело объединили в одно производство с возбужденным ранее после пожара по статье 283 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "14 мая 2021 года с этим уголовным делом в одно производство соединено уголовное дело, возбужденное в отношении указанного генерального директора, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 243.1 УК РФ ("Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия")", - говорится в сообщении на сайте комитета.

Следователи считают, что власти города утвердили охранное обязательство в отношении здания мануфактуры, которое является объектом культурного наследия регионального значения, однако подозреваемый игнорировал неоднократные предписания главка МЧС по Санкт-Петербургу об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в результате чего здание сгорело. Максимальное наказание по данной статье - до двух лет лишения свободы.

Пожар в здании Невской мануфактуры начался 12 апреля днем, площадь возгорания составила 10 тыс. квадратных метров, при пожаре в здании рухнула кровля и перекрытия. В первый день тушения погиб пожарный, еще трое его коллег получили травмы. Всего ликвидация пожара заняла у сотрудников МЧС пять суток, окончательно потушить его удалось только к вечеру 16 апреля.

После пожара СК возбудил дело по ст. 238 УК РФ. По делу были задержаны гендиректор мануфактуры Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич, 14 апреля районный суд заключил их в СИЗО, горсуд отказался выпустить их из-под стражи по жалобе адвокатов. Также СК расследует еще одно дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности, которое также возбудили после пожара в мануфактуре.