В китайском Шэньчжэне эвакуировали 350-метровый небоскреб из-за вибраций конструкции

ПЕКИН, 18 мая. /ТАСС/. Власти китайского города Шэньчжэнь эвакуировали во вторник 350-метровый небоскреб из-за зафиксированных в здании вибраций конструкции. Как сообщило отделение МЧС города, никто не пострадал.
По данным ведомства, вибрации и "раскачивание" конструкции были зафиксированы около 13:50 по местному времени (08:50 мск). МЧС проверило данные с сейсмологический станций - в указанное время в городе не было зафиксировано подземных толчков.
К настоящему времени находившиеся внутри здания люди эвакуированы, оно опечатано, вход в небоскреб и въезд на парковку закрыты. На место прибыли полиция и спасательные службы. Здание проверяют специалисты.
Небоскреб "Сайгэ даша" был построен в 2000 году. Его высота составляет 355,8 метра (без учета антенны - 292 метра). В здании насчитывается 75 надземных этажей и 4 подземных уровня.
Panic in Shenzhen’s Huaqiangbei electronics market as the SEG Building starts shaking, for reasons as yet unknown. Fire and police crews have closed off some of the area. Not my video, circulating on Wechat. pic.twitter.com/rGMV92Sm8p— David Kirton (@DavidKirton_) May 18, 2021