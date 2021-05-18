В китайском Шэньчжэне эвакуировали 350-метровый небоскреб из-за вибраций конструкции

ПЕКИН, 18 мая. /ТАСС/. Власти китайского города Шэньчжэнь эвакуировали во вторник 350-метровый небоскреб из-за зафиксированных в здании вибраций конструкции. Как сообщило отделение МЧС города, никто не пострадал.

По данным ведомства, вибрации и "раскачивание" конструкции были зафиксированы около 13:50 по местному времени (08:50 мск). МЧС проверило данные с сейсмологический станций - в указанное время в городе не было зафиксировано подземных толчков.

К настоящему времени находившиеся внутри здания люди эвакуированы, оно опечатано, вход в небоскреб и въезд на парковку закрыты. На место прибыли полиция и спасательные службы. Здание проверяют специалисты.

Небоскреб "Сайгэ даша" был построен в 2000 году. Его высота составляет 355,8 метра (без учета антенны - 292 метра). В здании насчитывается 75 надземных этажей и 4 подземных уровня.