Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов в трех школах в Химках

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Специалисты не нашли взрывоопасных предметов в трех школах в Химках после анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее во вторник поступило сообщение от неизвестного о том, что в Химках заминированы три школы. На место незамедлительно были направлены специалисты, которые приступили к проверке объектов. "В данный момент проверка трех школ в Химках завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Сообщения с угрозами взрыва в Химках начали поступать с 28 апреля. Тогда неизвестные сообщили о минировании гимназии № 16, лицея № 6 и отделения Сбербанка. Во всех случаях информация оказалась ложной.