Прокуратура Дагестана начала проверку информации о массовой гибели тюленей на Каспии

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана начала проверку информации о массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря. Об этом во вторник ТАСС сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Голубова.

"Прокуратурой Республики Дагестан организована проверка информации о массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря. Проведение надзорных мероприятий с привлечением специалистов поручено Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуре", - сказала Голубова, уточнив, что по результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее в пресс-службе Минприроды РФ сообщили, что на Каспии в нескольких десятках километров от берега найдены 170 погибших животных, большинство (90%) - это молодые особи: длина их тела не превышает 60-80 см, тюленям было около двух лет.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.