В СК назвали причину пожара с тремя погибшими в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Следователи совместно с работниками передвижной судебно-экспертной лаборатории выявили признаки, указывающие на поджог дома в Бугуруслане Оренбургской области, в котором утром при пожаре погибли три человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В рамках осмотра места происшествия следователями во взаимодействии с работниками передвижной судебно-экспертной лаборатории выявлены признаки, указывающие на криминальную причину возгорания дома - поджог", - говорится в сообщении.

Региональное управление СК возбудило уголовное дело по п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство более двух лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом"), ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества путем поджога"). Сейчас следователи проводят следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. Уголовное дело расследуется следственной группой, работой которой на месте руководит руководитель следственного управления СК РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал ТАСС, утром во вторник поступила информация о пожаре в частном жилом доме на улице Фруктовой в городе Бугуруслане. При тушении возгорания в здании были обнаружены тела женщины 39 лет, а также двух ее дочерей 3 и 5 лет.