В Подмосковье возбудили дело по факту лишения свободы женщины в доме престарелых

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Прокуратура выявила факт незаконного лишения свободы женщины в частном доме престарелых в Видном. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"В ходе проверки выявлен факт незаконного лишения свободы пожилой женщины, которая была обездвижена путем привязывания к кровати за обе руки. По материалам прокурорской проверки, направленным в орган предварительного расследования, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы")", - сообщила прокуратура.

По данным надзорного ведомства, мужчина предоставлял социальные услуги пожилым людям в арендованном доме, где он организовал частный пансионат. В доме престарелых находились 76 граждан. "В ходе проверки выявлены многочисленные грубые нарушения требований пожарной безопасности, санитарных норм и правил и др. После вмешательства прокуратуры незаконная деятельность пансионата пресечена", - сообщили в прокуратуре.