В Московской области военный попал под колеса грузовика

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Военнослужащий погиб, попав под военный грузовик в Московской области, сообщили во вторник в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"17 мая 2021 года в воинской части, дислоцированной в Московской области, водитель автомобиля "Урал" не справился с управлением и совершил наезд на военнослужащего, открывающего ворота для пропуска транспортного средства через контрольно-пропускной пункт", - говорится в сообщении.

По информации ЗВО, несмотря на то, что военный был оперативно доставлен в лечебное учреждение и получил необходимую медицинскую помощь, он скончался от полученных травм.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отметили в округе.