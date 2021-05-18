Медики госпитализировали четырех школьников под Псковом после урока физкультуры

ПСКОВ, 18 мая. /ТАСС/. Медики поместили в больницу четверых школьников, которые почувствовали недомогание после урока физкультуры в школе города Великие Луки в Псковской области. Состояние детей удовлетворительное, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"У детей был урок физкультуры на улице - это был третий урок, но, так как первых двух занятий не было, дети пришли к третьему. Это был обычный тренировочный урок, но после него четверо детей почувствовали недомогание, пожаловались на головокружение и слабость. Администрация школы сразу же вызвала скорую помощь - детей увезли в больницу, предупредили родителей. Сейчас состояние детей удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей", - отмечается в сообщении.

По данным властей, в этом инциденте "никаких факторов отравления нет". "С детьми находится классный руководитель. Говорить о причинах, почему дети почувствовали себя плохо, можно только после тщательного изучения всех медицинских анализов и проведения соответствующих проверок", - приводит пресс-служба слова председателя регионального комитета по образованию Александра Седунова.

В связи с инцидентом следователи начали проверку. На месте происшествия находится следственно-оперативная группа, работу которой координирует руководство управления СК РФ по Псковской области.

Это уже не первый инцидент со школьниками в городе Великие Луки. В октябре прошло года в этом муниципалитете медики госпитализировали 14 школьников, почувствовавших недомогание во время торжественной линейки. Ребята жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые - на тошноту. Изначально состояние подростков врачи оценивали как среднее и тяжелое, затем - как удовлетворительное. Тогда власти муниципалитета причиной инцидента назвали волнение из-за торжественности момента.