ТАСС, 18 мая. В Анапе возник пожар в гостинице, эвакуировали 15 человек. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 17:12 поступило сообщение о пожаре на мансардном этаже трехэтажной гостиницы, расположенной в Анапе по улице Шевченко, 252. Из здания было эвакуировано 15 человек рабочего персонала", - сказали в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что площадь возгорания составляет 450 кв. м, информация о пострадавших не поступала. К тушению привлекли 65 человек и 23 единицы техники.

Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю журналистам сообщали, что возгорание жилого дома произошло в Анапе на площади 120 кв. м. По данным пресс-службы администрации города, горит трехэтажный многоквартирный дом.