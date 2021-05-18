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Открытое горение в гостинице в Анапе ликвидировали

Площадь возгорания составила 450 кв. м
© Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края​

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в пансионате в Анапе на площади 450 кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю во вторник.

"В 18:27 [объявлена] ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, информация о пожаре в трехэтажной гостинице на улице Шевченко в Анапе поступила в 17:12 мск. Из здания эвакуировали 15 человек. Сведений о пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона, в пожаре никто не пострадал. "Гостиница оформлена как ИП, официально в данный момент [там] проживали 12 человек, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что прокуратурой Краснодарского края организовано проведение проверки.

 

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