Открытое горение в гостинице в Анапе ликвидировали

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в пансионате в Анапе на площади 450 кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю во вторник.

"В 18:27 [объявлена] ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, информация о пожаре в трехэтажной гостинице на улице Шевченко в Анапе поступила в 17:12 мск. Из здания эвакуировали 15 человек. Сведений о пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона, в пожаре никто не пострадал. "Гостиница оформлена как ИП, официально в данный момент [там] проживали 12 человек, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что прокуратурой Краснодарского края организовано проведение проверки.