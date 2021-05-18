Суд в Петербурге арестовал двух задержанных за наезд на самокатах и драку в центре города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге принял решение заключить в СИЗО двоих обвиняемых в хулиганстве, задержанных СК после наезда на электросамокатах на прохожих и драку, в результате чего мужчину госпитализировали. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Путова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении.

Суд арестовал Путова до 15 июля. Кроме того, на такой же срок суд арестовал второго задержанного - Суралжа Мамедли.

По версии следствия, двое арестованных совместно с пока неустановленными лицами решили грубо нарушить общественный порядок. Они арендовали электросамокаты в сервисе проката, 13 мая с большой скоростью ехали по Невскому проспекту, где сбили прохожего, после чего уехали. Затем Путов и Мамедли сбили еще одного прохожего, после чего подрались с ним, в результате чего мужчина получил переломы ребер и был госпитализирован.

Адвокаты фигурантов дела возражали против ареста, так как Путов, по утверждению защиты, является студентом, не скрывался и сам пришел к следователям после звонка. Адвокат Мамедли сообщил, что его подзащитный не причастен к преступлению и имеет на иждивении мать.

На прошлой неделе в СМИ появилось видео, на котором группа молодых людей на электросамокатах сбивает прохожих на Невском проспекте. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил найти нападавших и привлечь к ответственности. Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело и задержало подозреваемых.