СК возбудил уголовное дело после гибели ребенка при пожаре в доме под Тулой

ТУЛА, 18 мая. /ТАСС/. Двенадцатилетний ребенок-инвалид погиб вечером во вторник в результате пожара в Узловском районе Тульской области, по предварительным данным, он находился один, дверь дома была заперта. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"18 мая в поселке Брусянский Узловского района в частном доме начался пожар, в результате которого погиб двенадцатилетний мальчик, страдающий тяжелым врожденным заболеванием. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По предварительным данным, незадолго до пожара 35-летняя мать оставила ребенка дома, закрыв замок на входной двери, и уехала со своим братом в соседний район, чтобы забрать из школы дочь. Вернувшийся раньше женщины брат заметил пожар. "Семья на профилактическом учете не состояла", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области отметили, что информация о возгорании в доме поступила на пульт диспетчера в 16:50, в 16:54 пожарные прибыли на место и приступили к тушению, в 17:30 открытое горение было ликвидировано.