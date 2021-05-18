Сильный ветер повалил деревья и повредил автомобили во время ливня в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Сильный ветер во время ливня в Санкт-Петербурге повалил деревья, повредил кровли домов, а также восемь автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Спасатели совершили 20 выездов. По предварительным данным, повреждено восемь автомобилей. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что скорость ветра достигала 16 м/с.

Ливень вызвал подтопление на 2-м Муринском проспекте. По данным региональных СМИ, повреждения светофоров и падения деревьев стали причинами автомобильных пробок в ряде районов города.

В Лужском районе Ленинградской области из-за непогоды произошло отключение электроэнергии. "Поступила информация о нарушении электроснабжения, число [оставшихся без света] жителей уточняется, работают аварийно-восстановительные бригады. По последней информации, частично [электроснабжение] уже восстановили", - сказали в главке МЧС по Ленобласти.