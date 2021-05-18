Суд в Монако отклонил апелляцию защиты Рыболовлева о правомерности расследования

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Апелляционный суд Монако отклонил апелляцию адвокатов российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева о законности расследования по делу о коррупции. Об этом говорится в заявлении адвокатов швейцарского предпринимателя Ив Бувье, которого россиянин обвиняет в мошенничестве при продаже его картин.

"Сегодня Апелляционный суд княжества Монако постановил, что доказательства, указывающие на вероятную коррупцию и попытки злоупотребления влиянием, будут приняты к рассмотрению в продолжающемся судебном процессе против Рыболовлева", - гласит заявление, полученное ТАСС.

В свою очередь адвокаты Эрве Темим и Тома Жаккарди, представляющие интересы россиянина, пояснили, что апелляция преследовала цель прояснить вопрос законности ведения следствия, основанного на документах, которые были аннулированы этим же апелляционным судом в декабре 2019 года. Речь, в частности, идет о сообщениях с мобильного телефона бывшего адвоката россиянина Татьяны Бершеды, который она лично передала полиции для расследования возможных махинаций со стороны арт-дилера Ива Бувье в 2017 году. Они попали в распоряжение СМИ и стали причиной для начала судебного разбирательства в связи с подозрениями в коррупции в высших эшелонах власти княжества Монако.

"Апелляционный суд не делал никаких выводов по существу дела. Он не рассматривал обвинения в торговле влиянием и коррупции, с которыми громко выступил Ив Бувье в 2017 году. Дмитрий Рыболовлев по-прежнему считается невиновным в связи с этими предполагаемыми действиями. Он абсолютно уверен в благоприятном исходе этого дела, в ходе которого более чем за три с половиной года следствия ему не было предъявлено никаких убедительных доказательств", - гласит заявление Темима и Жаккарди, полученное ТАСС.

В июле 2020 года Кассационный суд Монако подтвердил решение апелляционного суда о прекращении разбирательства по обвинению Ива Бувье в мошенничестве при продаже картин российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Однако, как заверили Темим и Жаккарди, разбирательство в отношении Бувье продолжается в Швейцарии, где ему были предъявлены обвинения в мошенничестве при оформлении 38 сделок в течение 12 лет.

История конфликта

В конце февраля 2015 года швейцарский предприниматель Ив Бувье, действующий в сфере торговли произведениями искусства, был задержан полицией Монако по иску Рыболовлева. Швейцарцу были предъявлены обвинения в мошенничестве в крупных размерах, а также в отмывании финансовых средств. Рыболовлев обвинял арт-дилера Бувье в том, что тот необоснованно завышал цены на проданные ему в ходе 38 сделок картины крупнейших художников-авангардистов начала XX века, из-за чего россиянин потерял в общей сложности около €1 млрд. Бувье, со своей стороны, вскоре заявил о "сговоре" Рыболовлева с юстицией Монако.

Основанием для задержания Бувье послужила аудиозапись разговора адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеды с гражданкой Болгарии Таней Раппо. Она касалась деятельности Раппо, которая выступала в качестве посредника в ряде операций по приобретению Рыболовлевым произведений искусства. В ходе разговора Раппо призналась в завышении цен со стороны посредников в сделках.

Скандал в СМИ и новое расследование

После разоблачительной публикации газеты Le Monde в сентябре 2017 года, основанной на копии сообщений из телефона Бершеды, в отставку был вынужден уйти глава Департамента юридических услуг Княжества Монако (министра юстиции) Филипп Нармино, имевший большое влияние в политических кругах княжества. О своем уходе он объявил через несколько часов после выхода статьи, в которой также утверждалось, что чиновник получал от Рыболовлева подарки и неоднократно гостил в его швейцарской резиденции.

В ноябре 2018 года сам Рыболовлев был задержан для дачи показаний правоохранительным органам Монако. Вместе с миллиардером под стражей временно оказались его адвокат Татьяна Бершеда и несколько бывших чиновников правоохранительного аппарата Монако. Все они стали фигурантами дела о коррупции в высоких эшелонах власти княжества. Всего обвинения выдвинуты против десяти фигурантов, включая Рыболовлева, Бершеду и Нармино.