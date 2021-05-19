Река на Сахалине подтопила дорогу между двумя селами

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Вышедшая из берегов река Тымь подтопила дорогу, соединяющую два села в центральной части острова Сахалин. Из-за отсутствия проезда власти перевели местных школьников на удаленный формат учебы, сообщается в среду на официальной странице правительства Сахалинской области в Telegram.

"Из-за выхода реки Тымь из берегов размыло дорогу на участке между с. Чир-Унвд и с. Адо-Тымово. 19 мая отменен подвоз детей из с. Чир-Унвд в среднюю общеобразовательную школу с. Адо-Тымово. В целях безопасности детей 28 обучающихся переведены на дистанционный формат обучения до нормализации обстановки", - говорится в сообщении.

Села Чир-Унвд и Адо-Тымово расположены в Тымовском районе. Население двух населенных пунктов составляет более 700 человек.