В семи районах Амурской области ввели режим ЧС из-за паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая. /ТАСС/. Режим ЧС объявлен в семи районах Амурской области из-за сложившейся паводковой ситуации, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Сложная дорожная ситуация сохраняется в 12 районах области, в семи - объявлен режим ЧС. В нескольких районах, где уже сошла вода и появилась возможность работать, проезд восстановлен", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта области Александра Зеленина.

Уточняется, что в Амурской области паводковыми водами повреждены восемь участков автодорог, в том числе внутрипоселенческих. Кроме того, в шести муниципальных образованиях зарегистрировано подтопление 164 приусадебных участков.

Для более оперативного устранения последствий паводка губернатор Василий Орлов поручил министерству транспорта проработать вопрос об ускорении поставок техники, необходимой при ремонтах дорог.

"Также дал поручение сформировать потребность по ремонту дорог на год вперед и заранее начать процесс контрактации. В этом случае уже зимой мы сможем начать подготовку, там, где это возможно, - подвоз инертных материалов. Дорожные работы нужно планировать заранее, а не ремонтировать каждое лето экстренно, когда очередной участок опять размыло. В регионе есть регулярно подтопляемые участки дорог, и эту проблему можно решить при грамотном планировании работы", - цитирует пресс-служба слова Василия Орлова.

Амурская область ежегодно страдает от наводнений из-за подъема уровней рек по причине большого количества выпавших осадков, а также из-за переувлажнения почвы. В 2020 году было подтоплено 55 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях, в воде оказались около 330 частных и многоквартирных домов, 1,3 тыс. приусадебных участков.