Более 20 приусадебных участков в Хабаровском крае остаются подтопленными из-за паводка

ТАСС, 19 мая. Пятнадцать приусадебных участков на севере Хабаровского края остаются подтопленными из-за паводка на реке Амур, еще восемь подтоплены на юге региона из-за подъема уровня воды в реке Хор. Для местных жителей развернут пункт временного размещения, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

11 мая на севере Хабаровского края в Николаевском районе из-за подтоплений при вскрытии льда на Амуре ввели режим ЧС. В настоящее время уровень Амура в этой части края понижается и стабилизируется.

"В Николаевском районе остаются подтопленными 15 приусадебных участков на территории населенных пунктов Маго, Чныррах и Подгорное. <…> С повышением уровня воды в реке Хор на территории [района] им. Лазо на утро 19 мая отмечалось подтопление восьми приусадебных участков в поселке Второй Сплавной [Участок] и трех придомовых территорий в поселке Васильевка. Для жителей подготовлен пункт временного размещения в селе Марусино, но в настоящее время людей в нем нет", - говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечаются подтопления участков дорог. Всего, по данным МЧС, под воздействием паводка находятся четыре района края. "Если на севере региона обстановка на реке Амур стабилизировалась и отмечаются снижения уровней воды, то на юге - наоборот", - уточняется в сообщении.

Ранее гидрологи прогнозировали подъем уровня воды в Амуре и Уссури до неблагоприятных отметок в ряде южных районов Хабаровского края. В настоящее время затоплены поймы нескольких местных рек, ожидается подъем воды в Амуре у Хабаровска на 25-30 см. Специалисты МЧС ведут круглосуточный мониторинг ситуации, организована работа спасательных групп.

Из-за прошлогоднего паводка главная река региона замерзла зимой с повышенным уровнем воды. Во время морозов в реке и водоемах края сформировался толстый ледовый покров, что весной привело к образованию ледовых заторов. Чрезмерно плотный лед, а также холодная затяжная весна, не способствующая его таянию, спровоцировали подтопления и разрушения инфраструктуры льдом. В Хабаровске повредило набережную, чего не случалось никогда ранее, в одном из сел разрушило магазин, отмечались повреждения опор линий электропередачи.