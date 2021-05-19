В Амурской области задержали подозреваемых в вымогательстве четырех мужчин

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая. /ТАСС/. Четверо мужчин задержаны в Амурской области по подозрению в вымогательстве у предпринимателей. В их отношении возбуждено уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба управления МВД по Амурской области.

"Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Благовещенска в возрасте от 27 до 47 лет, которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), - говорится в сообщении.

По версии следствия с марта по май в адрес предпринимателей от задержанных поступали угрозы физической расправой, также подозреваемые вымогали деньги, материальные ценности, имущество.

"По местам жительства и сбора подозреваемых обнаружено и изъято более десяти единиц травматического и холодного оружия, вещества имеющие признаки наркотических, наличные денежные средства в сумме более 1 млн рублей. С целью дальнейшего наложения ареста, возмещения причиненного материального ущерба пострадавшим от преступной деятельности изъято пять автомобилей иностранного производства", - отметили в ведомстве, добавив, что задержание проводилось при поддержке УФСБ и СОБР Росгвардии.

Подозреваемые задержаны по местам их фактического проживания и помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.