Режим ЧС ввели в Ермаковском районе Красноярского края из-за паводка

КРАСНОЯРСК, 19 мая. /ТАСС/. Режим ЧС объявлен в Ермаковском районе на юге Красноярского края из-за сложившейся паводковой ситуации. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Из-за обильных дождей на реке Оя возле райцентра Ермаковское и реке Кебеж у села Григорьевка Ермаковского района произошел резкий подъем воды. По данным ЕДДС района, на 20:00 (16:00 мск) вторника уровень воды в Кебеж был 290 см при критическом 310 см, в Ое - 309 см при критической отметке 290 см.

"На территории Ермаковского района введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент в результате подъема воды в реке Оя в населенном пункте Ермаковское остаются подтопленными 25 приусадебных участков, к девяти домам вода подошла на уровень фундамента. В жилых домах воды нет", - сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС, подготовлен стационарный пункт временного размещения на базе физкультурно-спортивного центра "Саяны". В превентивных целях из жилых домов эвакуированы 64 человека, в том числе 16 детей, они расселены по родственникам.

Также подтоплены приусадебные участки в Григорьевке и Нижнеусинском Ермаковского района и в Идже Шушенского района.