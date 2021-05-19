В ЯНАО утонул в реке пятимесячный ребенок

ТАСС, 19 мая. Следователи проводят проверку в связи с гибелью пятимесячного ребенка, который утонул в реке в 10 км от села Кутопьюган Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом говорится в среду на сайте следственного управления СК РФ по округу.

По данным ведомства, 18 мая водитель моторной лодки "Казанка" во время движения по реке допустил опрокидывание судна, в котором находились две семьи местных жителей с детьми. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели ребенка от утопления в реке. В настоящее время на место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.