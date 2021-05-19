Житель Вологды сжег внедорожник за 4 млн рублей после того, как его обрызгали на дороге

ВОЛОГДА, 19 мая. /ТАСС/. Житель Вологды вместе с напарником поджег чужой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado из-за обиды на женщину-водителя, которая накануне обрызгала его на дороге. Внедорожник восстановлению не подлежит, ущерб составил около 4 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Вологодской области.

"В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Вологде обратилась 31-летняя вологжанка. Женщина сообщила, что около двух часов ночи во дворе дома №4б на Новгородской улице неизвестный поджег ее автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Сумма ущерба составила порядка 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного-розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались двое ранее не судимых вологжан 1979 и 1981 годов рождения. "Один из подозреваемых пояснил, что накануне данный автомобиль обрызгал его на дороге. Из-за обиды он вместе с другом решил отомстить водителю. Выяснив, где живет водитель, ночью злоумышленники облили капот автомобиля бензином и подожгли", - сообщили в УМВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, с причинением значительного ущерба), наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.