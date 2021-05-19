На востоке Москвы двое неизвестных похитили у бизнесмена сумку с 3 млн рублей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Двое неизвестных в помещении обменного пункта на востоке Москвы похитили у генерального директора сумку, в которой находилось более 3 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Днем 18 мая в помещении обменного пункта по адресу: Семеновская площадь, дом 7, строение 17, двое неизвестных открыто похитили у генерального директора одной из столичных компаний сумку с личными деньгами в сумме 3 млн 50 тыс. рублей, а затем скрылись", - сказал собеседник агентства.

Мужчина сразу сообщил о происшествии в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже (п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ).