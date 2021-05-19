В Севастополе пожилой мужчина напал с ножом на сотрудников МЧС

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Полицейские доставили в психиатрическую больницу Севастополя пожилого мужчину, который в среду напал с ножом на сотрудников МЧС России. Работники полиции применили специальные средства для обезвреживания напавшего, так как он не реагировал на уговоры бросить оружие, сообщила ТАСС заместитель начальника пресс-службы управления МВД России по городу Севастополю Мария Нажа.

"Пожилой мужчина нападал с ножом на сотрудников МЧС. Полицейским пришлось применить спецсредства, так как на уговоры бросить нож на землю мужчина не реагировал. Нарушитель порядка был доставлен полицейскими в Севастопольскую городскую психиатрическую больницу", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что инцидент произошел около пожарной части на улице Народных Ополченцев, пострадавших нет.