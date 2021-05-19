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Районный депутат из Тверской области пропал при крушении вертолета под Архангельском

Речь идет об Александре Бойкове

ТАСС, 19 мая. Депутат Собрания депутатов Калининского района Тверской области Александр Бойков был на борту вертолета Robinson, который 17 мая потерпел крушение в районе острова Мудьюг в Белом море в Архангельской области. Он считается пропавшим, попытки выйти на связь с Бойковым не удались, сообщили ТАСС в аппарате Собрания депутатов.

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"Да, это так, Александр Бойков пропал. Пытались связаться с ним напрямую, через родственников, но телефон находится вне зоны доступа. Сам он также на связь не выходил", - сказал собеседник агентства.

Александр Бойков родился 27 сентября 1982 года, является индивидуальным предпринимателем, избирался в депутаты как самовыдвиженец, входит в состав комитета по вопросам развития районной инфраструктуры и безопасности дорожного движения, а также комитета по муниципальной собственности, земельным отношениям, экономической политике и предпринимательству.

17 мая в районе острова Мудьюг упал частный вертолет R-66 RA-06358. На борту находились командир воздушного судна и три пассажира. Пилот погиб, два пассажира травмированы, один пассажир пропал без вести. Воздушное судно разрушено.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека").

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