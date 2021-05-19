{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье трактор сбил двух женщин на пешеходном переходе

Обе женщины умерли от полученных травм

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Водитель трактора сбил двух женщин на пешеходном переходе на Можайском шоссе в Подмосковье, в результате происшествия они погибли. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 12:15 на 77-м километре Можайского шоссе водитель трактора, двигаясь по обочине, совершил наезд на двух женщин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм женщины скончались", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины устанавливаются.

Теги
Россия
Число пострадавших от распыления газового баллончика в Новокузнецке возросло до 13 человек
Еще двух детей доставили для обследования в больницу
Число пострадавших от распыления газового баллончика в Новокузнецке возросло до 13 человек
Читать полностью