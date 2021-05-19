Потерпевший по делу о пытках в колонии Ярославля Макаров получил условный срок за кражу

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Ярославский районный суд приговорил Евгения Макарова, ранее подвергавшегося пыткам в колонии, к двум годам лишения свободы условно за кражу велосипедов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Приговором Ярославского районного суда Ярославской области от 19 мая Евгений Макаров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину"). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - сказала собеседница агентства.

Как установил суд, в ноябре 2020 года Макаров украл у жителя деревни Липовицы Ярославского района два велосипеда. Сумма ущерба составила 17 500 рублей. Макаров признал вину и добровольно вернул велосипеды потерпевшему.

В 2012 году Макаров был осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), он неоднократно подвергался пыткам в колониях №1 и №8 Ярославля. 2 октября 2018 года он освободился из колонии. После выхода за ним был установлен административный надзор сроком на три года.

По делу об избиении Макарова проходили 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В январе 2020 года Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор - Сергей Ефремов получил четыре года колонии. Ярославский областной суд 1 декабря 2020 года снизил ему наказание до 3,5 года колонии.

19 ноября 2020 года суд оправдал бывшего врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. 11 других фигурантов дела, бывшие сотрудники ФСИН, были осуждены на сроки от трех до четырех лет и трех месяцев лишения свободы. Рассмотрение дела в отношении экс-начальника по воспитательной части ИК-1 Ярославля Ивана Калашникова, страдавшего онкологическим заболеванием, было приостановлено. В феврале стало известно, что Калашников умер.