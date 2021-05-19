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СК возбудил дело после обрушения козырька здания в Петербурге

Ранее в результате инцидента пострадали четыре человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования людей в результате обрушения козырька здания в Санкт-Петербурге, об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, неустановленные сотрудники ненадлежащим образом обеспечивали техническое состояние здания на проспекте Испытателей, где вечером 18 мая произошло обрушение козырька.

Вечером 18 мая в Санкт-Петербурге произошло обрушение козырька здания одного из ресторанов быстрого питания на проспекте Испытателей. в результате падения элемента кровли пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Женщина и ребенок (2011 г. р.) в состоянии средней степени тяжести госпитализированы, еще двое пострадавших направлены на амбулаторное лечение.

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