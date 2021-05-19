Прокуратура проводит проверку после нападения овчарки на девочку в Подмосковье

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту нападения овчарки на восьмилетнюю девочку на детской площадке в Истре. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, инцидент произошел еще 14 мая на детской площадке в деревне Аносино. "Собака породы немецкая овчарка, которая находилась без намордника и поводка, напала на восьмилетнюю девочку. Взрослым удалось отогнать животное", - сказала Григорьева.

В ходе проверки Истринская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку соблюдению требований законодательства об ответственном обращении с животными и ветеринарных правил. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.