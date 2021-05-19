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Москвича приговорили к девяти годам колонии за убийство стюардессы в отеле в Новой Москве

Осужденный признал вину

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Москвы Никиту Енина, признавшего вину в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве в 2019 году. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Суд признал Енина виновным в совершении убийства и назначил ему девять лет колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала она.

В ходе прений сторон гособвинение просило 12 лет колонии для подсудимого.

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