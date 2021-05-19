Бывший зампред комитета строительства Петербурга получил тюремный срок за коррупцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Александр Янчик, являющийся фигурантом дела о взятке при строительстве стадиона на Крестовском острове, приговорен Куйбышевским районным судом в среду к пяти годам колонии и штрафу, передает корресподент ТАСС из зала суда.

"Назначить Янчику наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также со штрафом в размере 5 млн рублей", - сказала судья.

Обвинение ранее на суде просило назначить Янчику 14 лет колонии и штраф в размере 60 млн рублей.