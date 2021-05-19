СК возбудил дело после массового отключения энергии в Псковской области в начале года

ПСКОВ, 19 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц псковского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" по статье о халатности из-за массового отключения электроснабжения в более чем тысячи населенных пунктов области с 2 по 8 января 2021 года, об этом в среду сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Псковской области.

2 января 2021 года из-за налипания мокрого снега на проводах более тысячи населенных пунктов Псковской области с населением более 16 тыс. человек остались без энергоснабжения, а также 13 социально значимых объектов. Энергоснабжение удалось полностью восстановить утром 8 января.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.

По данным следствия, проблемы с электроснабжением вызвало халатное отношение должностных лиц псковского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада", которые не создали необходимых условий для безаварийной эксплуатации линейных объектов в период снегопадов.