Ребенок погиб под колесами мусоровоза на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Грузовик, перевозящий мусор, в селе Левокумском насмерть сбил трехлетнего мальчика, который забрался под заднее колесо автомобиля. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

"19 мая около 11:30 мск в селе Левокумском водитель грузового автомобиля Isuzu (мусоровоз) осуществлял погрузку твердых бытовых отходов в переулке Новом. В это время трехлетний мальчик, находясь без присмотра взрослых, выбежал на проезжую часть и забрался под заднее колесо автомобиля. Водитель, не заметив ребенка, начал движение, в результате чего мальчик от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.

"Руководство Госавтоинспекции региона обращается ко всем водителям с напоминанием о том, что стоит быть внимательными при движении во внутридворовой территории, максимально снижайте скорость вблизи детских площадок, на улицах частного сектора", - сказано в пресс-релизе.-