Прокурор запросил сроки до 11 лет обвиняемым в хищении при возведении водовода в Калмыкии

ЭЛИСТА, 19 мая. /ТАСС/. Прокурор Калмыкии потребовал для фигурантов дела о хищении 300 млн рублей, выделенных на прокладку Левокумского водопровода и очистных сооружений, сроки от семи до 11 лет лишения свободы и взыскания похищенных денежных средств, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры республики.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" и представители подрядной организации, участвовавшие в 2014 году в освоении средств федерального бюджета, выделенных на строительство станции водоподготовки в поселке Южный Ики-Бурульского района, обвиняются в хищении на сумму порядка 300 млн рублей. Водопровод, возводимый в рамках федеральной целевой программы, должен был обеспечить питьевой водой Элисту и несколько населенных пунктов республики.

"Сегодня в Элисте начаты судебные прения по уголовному делу и хищении 300 млн рублей при строительстве водовода. Гособвинитель - прокурор республики Евгений Курмаев в прениях настаивал на назначении бывшему директору ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" наказания в виде 11 лет исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей и ограничением свободы на срок один год. Остальным участникам организованной преступной группы прокурор запросил от семи до девяти лет лишения свободы. Также он настаивал на удовлетворении гражданского иска прокуратуры к подсудимым о взыскании причиненного преступлением ущерба на сумму 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

Экс-директор ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз", в последующем занимавший пост первого зампредседателя правительства республики, действовал в составе организованной преступной группы. Он и еще трое жителей Москвы обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере"). Кроме того, должностному лицу предъявлено обвинение по ч. 1, ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), уточнили в пресс-службе.

По версии обвинения, в период с 2013 по 2016 год директор ФГБУ "Управление Калммелиоводхоз" и его трое соучастников, используя подставные коммерческие организации из других регионов, организовали хищение бюджетных средств, выделенных в рамках федеральных целевых программ на строительство системы технологической водоподготовки по очистке подземных вод в п. Южный объекта "Ики-Бурульский групповой водопровод с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод Республики Калмыкия". Была завышена стоимость фактически установленного на объекте оборудования, и, несмотря на ненадлежащее выполнение работ, незаконно произведена их оплата, не осуществлялся должный контроль за строительством. В результате сумма причиненного ущерба составила 300 млн рублей.

"Помимо этого, в мае 2014 года экс-руководитель ФГБУ, используя свое служебное положение, с привлечением ресурсов филиала вверенного ему федерального учреждения в личных целях незаконно организовал строительство охотничьей базы на территории Яшалтинского района республики. Оглашение приговора предварительно назначено на июнь", - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.