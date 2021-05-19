Площадь пожара в поселке Дальний в Иркутской области составляет 4,2 тыс. кв. м

ИРКУТСК, 19 мая. /ТАСС/. Площадь пожара в поселке Дальний Иркутской области, где сгорели 28 домов и продолжается ликвидация очага возгорания, составляет 4,2 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Общая площадь пожара - 4 200 кв. м", - говорится в сообщении.

В помощь пожарным отправлены военнослужащие Иркутской авиационной эскадрильи Росгвардии и вертолет Ми-8 для переброски личного состава МЧС в поселок. Об этом сообщила пресс-служба иркутского управления Росгвардии.

Пожар в поселке Дальний, где в 48 домах проживают 68 человек, начался утром в среду. Загорелись более 10 домов, первыми борьбу с огнем начали добровольные пожарные и местные жители. К месту происшествия были направлены вертолет Ми-8 МЧС России и самолет Бе-200ЧС, аэромобильные отряды МЧС и Авиалесоохраны, 10 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части с необходимым оборудованием для тушения. В настоящее время пожар локализован, сгорели 28 домов, из которых девять - жилые и 19 - нежилые.

По предварительным данным, возгорание произошло во время сварочных работ. Прокуратура начала проверку.