В Воронеже организовали проверку после утечки азота на химпредприятии

ТАСС, 19 мая. Прокуратура организовала проверку после утечки азотной кислоты, относящейся к ядовитым веществам, на предприятии "Химопторг" в Воронеже. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

"19 мая около 13:00 мск в результате повреждения оборудования автоцистерны, прибывшей из Нижегородской области на территорию общества с ограниченной ответственностью "Химопторг" по адресу: Воронеж, улица Землячки, 21а, произошла утечка азотной кислоты, относящейся к ядовитым веществам 3 класса опасности. Прокуратура Железнодорожного района Воронежа организовала проверку исполнения природоохранного законодательства и соблюдения требований безопасности при обращении с ядовитыми веществами", - сказали в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия прибыли спасатели, сотрудники полиции, специалисты Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Ведутся работы по устранению утечки, добавляется в сообщении.