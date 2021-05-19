Дело о незаконном лишении свободы ребенка возбуждено в Нижегородской области

ТАСС, 19 мая. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который 17 мая увел шестилетнего мальчика с детской площадки в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК по региону.

"С учетом полученных в ходе следствия данных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст.127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего")", - отмечается в сообщении.

Утром 17 мая 6-летний мальчик вышел из своей квартиры и не вернулся, его родственники обратились в правоохранительные органы. Тем же вечером он был найден живым в сопровождении 35-летнего мужчины, который ранее привлекался к уголовной ответственности и вел бродяжнический образ жизни. По словам мальчика, он познакомился с мужчиной на детской площадке у дома и пошел с ним гулять по Нижнем Новгороду. Когда вечером он захотел вернуться домой, мужчина не отвел его обратно. В свою очередь мужчина сообщил следователю, что познакомился с мальчиком накануне, ребенок захотел погулять с его собакой. На следующий день мальчик вновь увидел мужчину на детской площадке и ушел с ним гулять.

Следователь направил в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста. Кроме того, назначена психолого-психиатрическая экспертиза ребенка.