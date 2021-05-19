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В Севастополе из кампуса вуза эвакуированы около 1,6 тыс. человек из-за сообщения о бомбе

Сейчас в здании работают спецслужбы

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о минировании Севастопольского государственного университета (СевГУ), из учебных корпусов и общежитий в разных частях города эвакуированы порядка 1,6 тыс. человек.

"В СевГУ поступило сообщение о том, что якобы заложено взрывное устройство. При этом конкретное здание указано не было. В соответствии с инструкцией, оперативно были эвакуированы все учебные и лабораторные корпуса, общежития. Сейчас в них работают специальные службы", - сообщили ТАСС в среду в пресс-службе СевГУ.

Согласно официальным данным, в общежитиях вуза проживают 1 637 человек. Уточнить, сколько людей были эвакуированы из учебных и лабораторных корпусов, невозможно: сообщение поступило вечером, когда многие уже уходили с работы и учебы.

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