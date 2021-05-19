В Калмыкии главу компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 72 млн рублей

ЭЛИСТА, 19 мая. /ТАСС/. Гендиректор компании "Автоспецсервис" в Калмыкии обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 72 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

В отношении гендиректора ООО "Автоспецсервис" возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б" части 2 статьи 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"), говорится в распространенном сообщении. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2015 - 2017 годах он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в сумме 72 млн рублей, говорится в сообщении.

Факты уклонения от уплаты налогов выявлены в результате совместной работы ОЭБиПК МВД по Калмыкии, УФНС России по республике Калмыкия и следователей следственного управления СК по региону, добавили в пресс-службе ведомства.